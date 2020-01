Lazio, gli auguri di Ciro Immobile: “120 anni di storia…” - FT

In casa Lazio si continua a festeggiare. Appena scoccata la mezzanotte, le bacheche social si sono letteralmente riempite di messaggi e foto, pubblicate da giocatori del passato e del presente, pronti a dedicare qualche parola alla prima squadra della Capitale in occasione dei suoi 120 anni. Immancabili gli auguri di Ciro Immobile, vero simbolo della squadra che si sta rendendo protagonista di un meraviglioso cammino in campionato. L’attaccante biancocelesti ha pubblicato su Instagram l’immagine del logo del club, accompagnandolo con un breve messaggio: “120 anni di storia, auguri Lazio mia”.

Lega di A, Dal Pino e la vittoria dello strano asse Lazio-Roma

Lazio, gli auguri dei grandi ex: "120 anni di amore e blasone unico"

TORNA ALLA HOMEPAGE