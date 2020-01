Lega di A, Dal Pino e la vittoria dello strano asse Lazio-Roma

Dodici voti utili su un quorum di undici, tanto è bastato ieri alla Lega di A per eleggere la sua nuova guida. Classe 1962, Paolo Dal Pino, manager di fama internazionale, ha raggiunto la vetta del calcio italiano dopo un lungo percorso. Dall'Espresso fino alla Telecom passando da Seat Pagine Gialle fino a Pirelli Latin America. Vince lo strano asse Roma-Lazio, coi "lotitiani" che possono festeggiare un risultato, che per essere ufficializzato, aspetta l'ok definitivo del diretto interessato, Dal Pino appunto. Ma l'accettazione dell'incarico pare indubbia al momento. Le fazioni di Juve,Inter e Torino avevano vanamente provato a rinviare tutto, col presidente Agnelli che ne chiedeva la presenza di Dal Pino, per spiegare cosa intendesse fare. Subito dopo però è arrivata la chiamata al senso di responsabilità di Lotito, riporta la rassegna stampa di Radiosei. L'urna ha premiato Dal Pino con votazione unica, 12 voti e una scheda bianca (presumibilmente del Milan).