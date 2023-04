Arsenal, la triste storia di Cain: ex promessa beve un drink e rimane tetraplegico

Un ex giocatore delle giovanili dell'Arsenal è diventato tetraplegico dopo aver assunto un drink 'corretto' nel corso di una serata con gli amici. La storia è raccontata dai media inglesi. Daniel Cain, che oggi ha 23 anni, era una giovane promessa dei Gunners e perfettamente in salute fino al 9 giugno del 2020. Quella sera, i suoi amici notarono improvvisamente che aveva un 'colore strano' e non rispondeva: Cain aveva avuto un arresto cardiaco. Dopo che i paramedici arrivati sul posto riuscirono a far riprendere, dopo 24 minuti, il battito, il giovane, ricoverato in ospedale, rimase in coma per 25 giorni. I medici prepararono la famiglia del calciatore al peggio.

Cain aveva riportato gravissimi danni al cervello e, se si fosse svegliato, sarebbe rimasto in uno stato vegetativo a causa della quantità di tempo in cui il suo cervello e il suo midollo spinale erano stati privati dell'ossigeno. Nonostante le scarse possibilità, il giovane si risvegliò dal coma e inizialmente non era in grado di fare nulla. Lentamente, Cain iniziò a recuperare le sue funzioni cognitive e i movimenti, seppur limitati. Come racconta la famiglia, Cain ha trascorso due anni e mezzo in vari ospedali e case di cura, prima di poter finalmente tornare a casa a dicembre. Ora il giovane è costretto sulla sedia a rotelle, riesce a muovere in maniera limitata la parte superiore del corpo e necessita di assistenza 24 ore su 24. Dallo scorso gennaio l'ex calciatore frequenta sessioni di riabilitazione con un trattamento che costa oltre 2.200 euro al mese. Per sostenere le spese, la famiglia ha aperto una raccolta fondi.