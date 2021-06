Assemblea di Lega, Ferrero racconta i retroscena: "Ho gridato, ho fatto ragionare gli altri"

Intervenuto ai microfoni di Rai Tre, Massimo Ferrero ha raccontato cos'è accaduto nel corso dell'Assemblea di Lega di ieri. Inizialmente, era passata la mozione a favore dei dieci slot diversi per le dieci gare di Serie A a partire dalla prossima stagione. Decisione che è stata poi revocata. Il presidente della Sampdoria ha spiegato: "Eravamo in Lega e abbiamo fatto una votazione non giusta secondo me. Dazn ha proposto lo spezzatino. Loro hanno vinto per sette partite e vogliono fare tutti slot diversi. Facendo così ne fanno dieci. Io allora ho detto se vuole fare dieci orari diversi ci devono dare i soldi. Tutti facevano demagogia. Io ho detto votiamola, se paga bene altrimenti niente. Quando tutti hanno votato a favore dei dieci slot mi sono incavolato, ho gridato e ho fatto ragionare gli altri presidenti. Hanno fatto un errore, si sono sbagliati due volte. Dunque mi son messo lì e ho detto ora voglio vedere chi vuole regalare i soldi a Dazn..."

