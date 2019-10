Atalanta, ansia per Zapata: "Non mi ero mai infortunato così"

Ha sentito dolore calciando in porta. Un infortunio che tiene in ansia l'Atalanta quello di Duvan Zapata, prossimo avversario della Lazio in campionato. Si teme uno stiramento all'adduttore della gamba destra in attesa degli esami medici più approfonditi a cui si sottoporrà nelle prossime ore. Prima di lasciare il ritiro della nazionale, il centravanti colombiano ha spiegato: "Non mi ero mai infortunato calciando in porta. Ai tempi della Sampdoria avevo avuto un problema simile ma all'altra gamba. Fortunatamente lo staff medico mi ha fermato in tempo: ora sto bene ma non posso forzare il muscolo correndo, camminando non ho sentito dolore. Spero non sia nulla di grave". Difficile, se non impossibile, un suo recupero per il match di sabato prossimo all'Olimpico.

