Lazio, il Malaga rischia il fallimento e Jony spera...

LAZIO, MALAGA E IL CASO JONY - Non se la passa di certo bene il Malaga di Al Thani, personaggio particolare che la Lazio oramai conosce bene per la vicenda legata a Jony. L’esterno di Inzaghi è in biancoceleste grazie ad un transfer provvisorio, nei prossimi mesi si saprà qualcosa di più dalla Fifa. Intanto Jony gioca con la Lazio e la sua vecchia squadra naviga in acque pericolose, nei bassifondi della classifica di serie B spagnola. Il Malaga è quartultimo e senza giocatori (11 al massimo tra infortunati e nazionali), aveva chiesto il rinvio della gara contro il Cadice proprio per carenza di uomini, ma alla fine si è giocato comunque: 2-1 per il Cadice e situazione che non si sblocca, anzi. Resta sempre più nera con all’orizzonte il fallimento della società. Infatti, come riporta la rassegna di Radiosei, se il club andaluso non dovesse trovare 5 milioni a gennaio per pagare il campionato, non potrebbe iscriversi e finirebbe per fallire. Chiaro che l’eventuale bancarotta sgonfierebbe il caso Jony, un bene per la Lazio. Che dal suo punto di vista, però, resta tranquilla, così come il calciatore, che pensa a fare bene con i colori biancocelesti.

