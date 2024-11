Atalanta, Gasperini: "Corsa Scudetto? Siamo felici come la Lazio e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio il giorno dopo la netta vittoria contro il Napoli. Parlando della corsa Scudetto, che vede proprio gli azzurri attualmente sopra tutti, l’allenatore nerazzurro ha citato anche la Lazio. Ecco le sue parole: "L'Atalanta non si è mai nascosta, ha sempre cercato di giocare gara per gara e vedere dove può arrivare. Scudetto? Il campionato si è un po' diviso. Lì in alto sono tutte molto ravvicinate e tutte quante possono sognare. Poi, rispetto a tutte le altre, penso che l'Inter abbia qualche possibilità in più. Ma è giusto che noi, Fiorentina e Lazio in questo momento possiamo essere particolarmente felici".