Atalanta, Gasperini: "Pesanti le decisioni del Var. Sulle condizioni di Ilicic..."

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato la vittoria di questa sera contro il Sassuolo: "Vittoria importante, anche perché quando riprendi dopo tanto tempo ci sono tante incertezze. Le abbiamo tolte giocando, facendo un'ottima gara. Una vittoria molto importante anche per quella che è la nostra classifica. Speravo di trovare le stesse situazioni con cui avevamo interrotto la stagione a Valencia. Il Sassuolo è un'ottima squadra, agguerrita e pericolosa. Sapevamo che se riuscivamo a contenere questa fase, avremmo avuto molte possibilità di realizzare. E l'abbiamo fatto. Non credo ci fossero gli estremi per l'espulsione. Un po' gravi le decisioni del Var, ero un po' prevenuto con Abisso dopo la gara contro il Cagliari".

IL LOCKDOWN - "All'inizio eravamo tutti sconcertati, pensavamo che questa situazione potesse durare meno. È esplosa in un modo incredibile, soprattutto qui a Bergamo. Ci sentivamo coi ragazzi ma facevamo molto poco. Loro cercavano di allenarsi per conto loro. Loro sono rimasti tutti a Bergamo, sempre con grande attaccamento. C'è stata sempre convinzione che prima o poi sarebbe cominciata la stagione. Ci sono stati tanti momenti brutti, anche sotto l'aspetto psicologico".

CHAMPIONS - "Champions? La immaginavamo in modo tutto diverso. questa è una competizione che sarà completamente diversa. Sarò comunque prestigiosa, speriamo che ci possa essere anche un po' di pubblico. Il calcio senza pubblico è tutta un'altra cosa. Ora l'attenzione è tutta sul campionato. Vorremo giocare un'altra Champions, anche in condizioni diverse. Condizioni di Ilicic? Speriamo di recuperare Ilicic per la Lazio, domani ne sapremo di più".

