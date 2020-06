Duvan Zapata, a qualche secondo dal fischio finale della gara contro il Sassuolo, ha analizzato la sfida ai microfoni di Sky Sport. L'attaccante ha parlato anche della prossima sfida di campionato, quella contro la Lazio: "Si può sempre migliorare. Partiamo da questa partita, l'Atalanta gioca ogni partita come se fosse l'ultima, dobbiamo continuare così. Il lavoro paga, oggi abbiamo dimostrato che abbiamo lavorato forte. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo poco tempo per preparare la prossima sfida, che sarà difficile. Questi ultimi mesi ha sofferto tantissimo, ci rialzeremo e guarderemo avanti. Invidiate le squadre che giocano per lo scudetto? Non invidiamo nessuno, abbiamo dimostrato di essere a un buon livello, stiamo giocando anche la Champions. Stiamo facendo il nostro percorso. Mercoledì partita tosta. c'è da riposare e preparare bene la gara contro la Lazio".

Atalanta, Zapata: "Contro la Lazio una gara tosta, ma non la invidiamo"

