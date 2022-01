Atalanta, Gasperini soddisfatto: "Noi in emergenza, ma abbiamo limitato la Lazio"

Nonostante i tanti assenti in casa Atalanta, la Lazio non va oltre lo 0-0 all'Olimpico. Nel secondo tempo arrivano le occasioni più ghiotte per entrambe le formazioni: solamente il palo ha tolto la gioia del gol a Mattia Zaccagni. Al triplice fischio, sono arrivate le dichiarazioni di Gasperini: "Non abbiamo mai avuto dubbio di venire qui a giocare, questo è il profilo che dà la nostra società. Bisogna sempre evitare scappatioie. Era una grande emergenza, questo ha reso più bello e più importante il risultato. Grande compattezza della squadra, non è stata una gara fantastica sul piano tecnico, siamo riusciti a limitare bene la Lazio. Ricordo un'occasione importante sul palo, diversamente non ha fatto moltissimo. Abbiamo fatto una partita difensiva, nel secondo tempo c'era la possibilità dia fare qualcosa in più, l'infortunio di Miranchuk ci ha limitato un po'. Usciamo da questo match soddisfatti in attesa della sosta".

LA PROVA DEL GRUPPO - "Scalvini? Abbiamo avuto delle defezioni a centrocampo, quindi avevo bisogno di adattare un giocatore a centrocampo. Ho ritenuto di farlo con Scalvini, innanzitutto per la sua statura, poteva esser molto utile. Nelle giovanili poi aveva già avuto esperienze da centrocampista. Ha qualità, è andata bene così, mi ha permesso di non modificare altri calciatori, magari mettendoli fuori ruolo. Mentalità? Mi diverto nelle partitelle che facciamo di frequente a spostare anche i giocatori, a fargli conoscere gli altri ruoli, anche per capire le difficoltà dei compagni. In queste situazioni mi trovo comunque giocatori che sanno stare in campo, che sanno interpretare bene il ruolo. Sotto il profilo dell'applicazione sono stati straordinari".

SODDISFAZIONE - "Sono molto contento, doveva fare delle scalate. In fase difensiva ha fatto tutto molto bene, trovava anche posizione, fiducia, ha sbagliato pochissimo, forse niente. È un ragazzo di prospettiva, sa giocare a calcio, crescendo potrà fare più ruoli. Chissà che la sua evoluzione sia anche da centocampista, è molto resistente, sa fare anche dei gol. Ha alcune caratteristiche veramente importanti. Stando vicino a certi giocatori, vedremo quella che sarà la sua evoluzione. Non credo nella specificità assoluta dei ruoli, ci deve far vedere ancora cosa farà".

ILICIC - "Non mi fa piacere parlare di questa situazione. Lo aspettiamo tutti, la sua situazione ha degli alti e bassi. In questo momento ha avuto qualche problema. Ha disponibilità e voglia di ripartire. C'è la persona e c'è il calciatore, in questo momento dobbiamo pensare alla persona, lasciarlo perderne e parlarne poco".

Il tecnico dell'Atalanta ha risposto anche alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: "E' stata una prestazione molto importante. Questo tipo di partite ti danno una sensazione particolare, soprattutto quando sei in grande emergenza. Nelle difficoltà i miei ragazzi reagiscono sempre e questo per me è una garanzia, questo spirito di squadra mi da grande soddisfazione. Ieri eravamo pronti a fare la nostra gara e ci siamo trovati senza dieci giocatori, 7 per Covid e 3 per infortunio. La società non ha mai cercato scorciatoie per rinviare la gara e anche questo mi da molta soddisfazione. La Lazio forse ha fatto fatica a trovare gli spazi".

Anche ai microfoni di Sky Sport il tecnico Gian Piero Gasperini ha palesato soddisfazione per la prestazione dei suoi: "Oggi era difficile poter fare di più. Molti erano fuori ruolo e si sono dovuti adattatare. Peccato aver perso anche Miranchuk nel secondo tempo, perché si stavano aprendo un po' di spazi e poteva essere la nostra carta. Non avevo attaccanti di ruolo, per poter fare di più avremo dovuto avere alternative in attacco, ma sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi".

SOLUZIONI - "Mancavano quattro giocatori nello stesso reparto, ho fatto giocare Pessina e Pezzella attaccanti. La nostra è stata prettamente una partita difensiva. In questo momento dobbiamo accettare questa situazione di emergenza. Venire a giocare contro la Lazio, che arrivava da ottimi risultati e che si giocava una partita importante per la classifica, e averla mantenuta a distanza anche con una partita da recuperare, è un risultato importante. Ora dobbiamo aspettare che passi la buriana".

SCALVINI SU MILINKOVIC - "E' stato molto bravo per contrastare la sua fisicità, finché poi non ha avuto i crampi".

ILICIC - "Ho sempre difficoltà nel parlare di una situazione come questa che è molto personale e che va al di là del calcio. Siamo vicini al ragazzo come lo siamo sempre stati. Abbiamo un rapporto che va avanti da tanti anni. Posso dire che lui è molto propositivo. Avventurarsi nella nostra testa è come entrare in una giungla. Come uomo lo aspettiamo e lo aspetteremo sempre, come calciatore è una cosa delicata, non posso dire nulla, neanche gli psicologi possono dare una risposta".

