Atalanta, Gomez: "Già da piccolo seguivo la Serie A. Veron, Crespo e Almeyda i miei idoli"

I calciatori, in quarantena al pari di tutti gli italiani, sono in attesa del via libera per riprendere gli allenamenti. Intanto, tanti di loro stanno trascorrendo qualche minuto in modo piacevole partecipando ad alcune dirette su Instagram. È il caso del 'Papu' Gomez che, intervistato virtualmente da Christian Vieri, ha ricordato anche il suo passato, quando viveva ancora in Argentina, menzionando tre ex Lazio tra i suoi idoli: “Quando ero piccolo seguivo la Serie A, guardavo in particolare gli argentini… Crespo, Veron, Almeyda. Erano i miei idoli. Mi svegliavo la mattina per vedere le partite”.

