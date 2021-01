Atalanta - Lazio, Farris: "Ci dispiace perché ci tenevamo, domenica l'occasione per rifarci"

Al termine del match di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta è intervenuto ai microfoni di Rai Sport il secondo allenatore dei biancocelesti Massimiliano Farris: "Siamo dispiaciuti, abbiamo perso un'occasione importante. Non abbiamo saputo gestire i momenti clou della gara, abbiamo preso gol su un errore nostro e siamo stati bravi poi a rimanere in partita sul rigore. L'Atalanta si è giustamente difesa, probabilmente avremmo dovuto allargare di più il campo ma non era facile trovare spazi davanti al loro fortino. Dalle sconfitte si può sempre imparare, da domenica avremo già l'occasione di rifarci. Nove punti in meno in classifica? Lo ha già detto Simone, la Champions ci ha tolto qualche energia e non avevamo neanche i cambi, quando non hai rotazioni in campionato lasci qualcosa. Negli ultimi tempi abbiamo fatto filotto e siamo tornati in scia, in Coppa Italia volevamo fare bene e abbiamo fatto degli errori. Peccato perché ci tenevamo, la squadra comunque deve continuare così".

Il vice di Simone Inzaghi ha analizzato la sfida ai microfoni di Lazio Style Channel: "Dispiace, ma abbiamo fatto una gara importante, probabilmente una delle migliori qui a Bergamo. Primo tempo gestito bene fino al 2-1, siamo mancati un po' in concentrazione nei momenti topici della sfida. Dopo l'espulsione non bisognava prendere il 3 a 2, bisognava continuare ad allargare il campo come abbiamo fatto dopo. Qualche respinta, qualche occasione c'è stata, anche una parata importante di Gollini in una mischia, ma non siamo riusciti ad arrivare ai supplementari dove, in superiorità numerica, potevamo fare qualcosa di importante".

LA PRESTAZIONE - "È ovvio che non siamo contenti ma la prestazione ci dà serenità. I ragazzi hanno avuto pazienza, soltanto negli ultimi minuti siamo stati un po' più confusionari. L'idea era di aprirli e avere dentro una batteria di saltatori importanti. Non abbiamo trovato lo spunto giusto. Non è facile quanto tutta la squadra avversaria si difende dentro l'area. Partita di domenica? Servirà determinazione, la prima cosa da fare è capire quanti giocatori recuperano. Dovremo vedere l'energie che avremo nel serbatoio. Con l'Atalanta abbiamo fatto ogni genere di partita. Domenica abbiamo la possibilità di inserire qualcosa di fresco sicuramente verremo a fare un'ottima gara".

LA REAZIONE DELLA SQUADRA - "Con loro devi rimanere sempre attaccato alla partita. Sono state sempre partite combattutissime, spesso con tante gol. La squadra ha retto nel momento diffiicile, come ho detto prima siamo mancati in lucitià nei momenti clou della gara. In campionato veniamo da un trend positivo, abbiamo voglia di rimanere in scia. Prenderemo spunto da questa partita, ma la volontà dei ragazzi non è mai stata in discussione. Sabato saremo qui e domenica torneremo ad affrontarli".

