Atalanta - Lazio, Leiva e l'importanza della vittoria: "Continuiamo il nostro percorso" - FOTO

La Lazio vince e convince, rifacendosi subito dopo l'eliminazione di mercoledì in Coppa Italia. Gli uomini di Inzaghi si rendono protagonisti di un'ottima prova, lasciando davvero pochi spazi all'Atalanta, che tenta di accorciare le distanze solamente al 79' con Pasalic. Lucas Leiva, a circa un'ora dal triplice fischio, ha pubblicato alcuni scatti della sfida su Instagram, per poi aggiungere: "Grandissima vittoria per continuare il nostro percorso".

