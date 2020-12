Atalanta, Papu Gomez sempre più verso l'addio: chiederà di partire a costo zero

La frattura tra Gasperini e il Papu Gomez sembra insanabile. Si è rotto qualcosa nel loro rapporto e l'Atalanta deve porre rimedio. Ormai uno esclude l'altro e il club bergamasco sembra aver intenzione di puntare sul tecnico. Novanta minuti in panchina per il capitano nell'ultimo match contro la Fiorentina che profumano di addio. L'argentino ha voglia di continuare a giocare e a stupire anche in vista della Coppa America in programma la prossima estate. Restare alla Dea significherebbe restare fuori dai convocati di Scaloni. Un giocatore come lui farebbe comodo a moltissime squadre in giro per l'Italia e per l'Europa che già hanno iniziato a chiedere informazioni. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Percassi potrebbe pensare di lasciarlo partire già a gennaio e Gomez chiederà alla società di poter partire a costo zero, per poter avere una scelta più ampia sulla prossima destinazione. Il club nerazzurro sa che il 30% della cessione andrebbe nelle casse del Catania e che con la cessione del capitano non potranno incassare chissà molto. Per questo, potrebbe accontentare il giocatore per mettere fine alle polemiche interne allo spogliatoio.

