Atalanta, ripresa degli allenamenti in vista della Lazio

L'Atalanta è tornata al lavoro. Dopo la domenica libera, gli orobici si sono ritrovati oggi pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per una seduta di allenamento pomeridiana. Mister Gasperini, in attesa del rientro di tutti i nazionali, ha cominciato a preparare il prossimo impegno che vedrà Gomez e compagni di scena sul campo della Lazio sabato 19 ottobre alle ore 15. Tra gli orobici c'è agitazione per le condizioni di Zapata, infortunatosi con la Colombia, che salterà il match dell'Olimpico e che rischia di stare fuori per circa un mese. Domani pomeriggio è previsto un altro allenamento a porte chiuse nel quartier generale dei lombardi.

Nesta: "Lazio forte e grande società. Allenarla un sogno" - VIDEO

Orsolini: "Lazio squadra forte, può fare un campionato di vertice" - VIDEO

TORNA ALLA HOME PAGE