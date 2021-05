Atletica, Mondiali staffette: Alice Mangione vince l'oro nella 4 x 400 mista

Week end perfetto per Alice Mangione. L'atleta siciliana, infatti, era impegnata a Chorzow in Polonia dove si sono tenuti i Mondiali di staffette che hanno anche rilasciato i pass olimpici. Per l'Italia sono arrivate tante soddisfazioni con cinque staffette su cinque qualificate ai giochi di Tokyo, ma soprattutto con due ori e un argento. Grande goia per la 4 x 400 mista, disciplina che è un'autentica novità e che debutterà anche ai Giochi. L'Italia ha vinto l'oro tra la felicità e la commozione di tutti. In terza frazione c'era proprio Alice Mangione, tifosa della Lazio che ci ha raccontato le sue emozioni lo scorso settembre, che insieme a Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan e Davide Re ha portato a casa il titolo. Un pomeriggio perfetto per la Mangione. Se all'Olimpico i ragazzi di Simone Inzaghi stendevano il Genoa, in Polonia la nostra aquilotta trascinava l'Itallia a un altro successo che fa ben sperare per il Giappone. Brava Alice e bravi azzurri!