Atletico Madrid - Lazio, i tifosi mandano tutto sold out: "Il settore ospiti..."

Doppio successo per i tifosi della Lazio. Prima per la partita contro la Salernitana in programma sabato 25 novembre all'Arechi, ora anche per l'attesissimo match di Champions League contro l'Atletico Madrid. Al Metropolitano i tifosi biancocelesti hanno decretato il tutto esaurito per la partita del 13 dicembre, valida per la fase a gironi. La vendita era partita questo pomeriggio intorno alle 13.00, ma i biglietti per il settore ospiti sono andati, anche questi, sold out e a comunicarlo è stata la società attraverso un post su Twitter. Nel frattempo, come da noi raccolto, anche per la sfida di Champions League i numeri non deludono neanche contro il Celtic. Grande segnale quello dei tifosi. La società ha poi diramato un comunicato: "La S.S. Lazio comunica che è esaurito il settore ospiti di 3.431 posti dello stadio Wanda Metropolitano per la gara di UEFA Champions League contro l'Atletico Madrid del prossimo 13 dicembre".

