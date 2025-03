Atletico Madrid, Simeone è una furia per il rigore annullato a Álvarez: la ricostruzione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

I calci di rigore hanno sorriso ancora una volta al Real Madrid che conquista i quarti di finale di Champions League battendo l'Atletico Madrid non senza polemiche. In particolare a generare la furia dei calciatori dell'Atletico è stata la decisione, dopo una revisione al Var, dell'arbitro Marciniak di annullare il rigore di Álvarez.

Il motivo? Il calciatore avrebbe toccato due volte il pallone e, da regolamento, se si verifica questa situazione il rigore non è valido. Le immagini però non sciolgono in modo netto i dubbi sul doppio tocco e proprio di questo un Simeone furioso ha parlato al termine della gara: "Apparentemente, l'arbitro dice che il giocatore tocca la palla, ma la palla non si muove. Non ho mai visto il Var chiamare per rivedere un rigore ai rigori. Io non vedo muoversi la palla. C'è qualcuno che vede che Julián abbia toccato il pallone due volte? Chi l'ha visto alzi la mano. Qualcuno l'ha visto? Nessuno la alza... Ditemi voi", queste le sue parole.