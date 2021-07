AURONZO GIORNO 11 - Ad Auronzo è Lazio-mania: terminati i biglietti per la prossima amichevole!

Ad Auronzo è Lazio-mania. Tanti tifosi sono giunti tra le Tre Cime di Lavaredo per seguire la nuova squadra targata Maurizio Sarri. Lo "Zandegiacomo" - lo stadio che ospita i biancocelesti in occasione di allenamenti e amichevoli - è praticamente sempre sold-out. E lo sarà a maggior ragione per prossimi appuntamenti, più probanti rispetto alle prime due uscite stagionali. Il 23 luglio è in programma il test contro la Triestina. Oggi è stato comunicato con un cartello appeso all'ingresso del centro sportivo che i biglietti per assistere al match sono già terminati.

Lazio, Stendardo su Hysaj: "È bravissimo e si farà apprezzare"

Premier League shock, calciatore dell'Everton arrestato: l'accusa è gravissima

TORNA ALLA HOMEPAGE