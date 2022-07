AURONZO GIORNO 11 - Lazio, Lotito accoglie i nuovi. E con Romagnoli...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Era atteso, è appena arrivato ma il presidente Lotito non ha perso tempo. E dopo essersi goduto un'accoglienza in grande stile dai tifosi che hanno riempito lo Zandegiacomo in occasione della seduta pomeridiana d'allenamento, ha a sua volta dato il benvenuto ai nuovi acquisti presenti in ritiro. Da Casale a Romagnoli, il patron biancoceleste gli ha parlato durante la sessione d'autografi. All'ex Milan, una precisa domanda: "Come va?". Puntuale la risposta del difensore: "Bene, bene". E poi scambi di chiacchiere e sorrisi con tutti, ma in particolare con Pedro, Felipe Anderson, Lazzari e Marusic, con cui ha vestito panni inediti, simili a quelli di un padre. Senza ovviamente dimenticare il breve colloquio con Immobile, capitano e senatore della rosa. In attesa di poter vivere una stagione da protagonista, il presidente si "coccola" i suoi. L'obiettivo è quello di proseguire il percorso di crescita con Sarri in panchina: per farlo, occorre che tutti lavorino per il medesimo scopo, rendere grande la Lazio. E per far in modo che questo accada, si deve partire dalla base, dai giorni in cui si programma il futuro. In campo e fuori.

TORNA ALLA HOMEPAGE