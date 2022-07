AURONZO GIORNO 14 - Lazio, Milinkovic si diverte: il siparietto con gli irrigatori

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Archiviata la prima seduta d'allenamento della giornata, allo Zandegiacomo si continua a sudare. La Lazio è di nuovo in campo sotto gli ordini di Sarri per preparare la stagione che si appresta a iniziare. Prima di iniziare la consueta partitella a campo ridotto, i biancocelesti hanno effettuato il riscaldameno nel campo adiacente a quello centrale dove erano attivi gli irrigatori. Milinkovic ha approfittato del momento per fare uno scherzo: ha indirizzato il getto verso i compagni facendoli scappare tutti per non rimanere bagnati. In questi giorni si è parlato del Sergente imbronciato, ma questo episodio dimostra come il serbo sia di buon umore.