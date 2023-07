AURONZO GIORNO 7 - Immobile acclamato dai tifosi: cori e applausi per lui

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

E' sempre lui il più richiesto e osannato dal pubblico. Mentre sul campo lavora con i compagni sulle ripetute, dagli spalti si alzano applausi continui per Ciro Immobile, che coinvolgono l'intera tifoseria presente allo Zandegiacomo. Il bomber della Lazio è in fase di riflessione per via delle due offerte arrivate dall'Arabia, ma l'amore dei laziali nei suoi confronti resta costante e invariato: ad Auronzo come a Roma.