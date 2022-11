Austria-Italia, le formazioni ufficiali: la scelta su Provedel

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Pochi minuti al fischio d'inizio dell'amichevole tra Austria e Italia, ultimo impegno del 2022 degli azzurri. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle 20:45 all'Happel Stadion di Vienna. Mancini sceglie ancora il 3-4-3 con il tridente composto da Raspadori, Grifo e Politano. In porta, dopo la chance per Meret, tocca di nuovo a Donnarumma. Il portiere del Napoli si accomoda in panchina insieme a Vicario e Provedel. L'Austria si affida ai suoi pilastri Alaba, Arnautovic e Sabitzer. Di seguito le formazioni ufficiali.

AUSTRIA (4-2-3-1): Lindner; Posch, Lienhart, Alaba, Wober; Seiwald, Schlager; Baumgartner, Sabitzer, Adamu; Arnautovic. Commissario tecnico: Ralf Rangnick.

A disposizione: A. Schlager, Hedi, Grillitsch, Gregoritsch, Mwene, Kainz, Cham, Schmid.

ITALIA (3-4-3): Donnarumma; Gatti, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Verratti, Dimarco; Politano, Raspadori, Grifo. Commissario tecnico: Roberto Mancini.

A disposizione: Meret, Provedel, Vicario, Ricci, Scalvini, Parisi, Pafundi, Pinamonti, Gnonto, Pessina, Chiesa, Miretti, Zaniolo, Bastoni.