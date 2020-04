Avv. Chiacchio: "Ascoli-Stellone? Un caso simile con Petkovic"

Nella giornata di ieri l'Ascoli ha esonerato Roberto Stellone. Dietro alla scelta del club, nessuna motivazione tecnica, bensì economica. Il contratto del tecnico sarebbe stato troppo oneroso da sostenere per la società in un periodo di emergenza nazionale. Da qui la risoluzione unilaterale e la squadra affidata all'allenatore della Primavera Abascal. Sulla questione si è espresso, riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, che ha trovato nell'addio di Petkovic dalla Lazio un caso simile: "Non avevo mai visto un caso simile. Bisognerebbe conoscere ulteriori dettagli della situazione perché il tutto potrebbe essere stato risolto dal Collegio Arbitrale che ha la competenza in questi casi. - spiega Chiacchio - Questa è la prima volta che con in vigore l'accordo collettivo viene risolto un contratto unilateralmente. In passato successe anche con Petkovic alla Lazio, ma lì non c’era l’accordo collettivo dunque i casi sono diversi”.

