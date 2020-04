Lazio, buon compleanno Stefano Fiore: 45 candeline per l'eroe del 2004

Come lui stesso ha dichiarato, alla Lazio ha passato "gli anni migliori della carriera". Stefano Fiore è stato uno dei calciatori più amati dal popolo biancoceleste: in carriera ha collezionato 321 presenze e 48 reti in Serie A, nelle coppe europee 62 presenze e 9 reti, in Nazionale 38 presenze e 2 reti. In biancoceleste ci ha giocato dal 2001 al 2004, rendendosi protagonista assoluto nella conquista della Coppa Italia del 2004. Non l'unico trofeo vinto in carriera: conta anche due coppe Uefa (col Parma) e una supercoppa europea (col Valencia).

Oggi Fiore compie 45 anni: un traguardo importante. La redazione de Lalaziosiamonoi.it e tutti i tifosi biancocelesti gli augurano un felice compleanno e le migliori fortune per il futuro.