Lazio, Fiore: "In biancoceleste gli anni migliori della mia carriera. Scudetto? Può farcela"

Buon compleanno a Stefano Fiore. L'ex centrocampista compie oggi 45 anni e si racconta in un'intervista sulle pagine de Il Corriere della Sera. L'ex giocatore ha ampiamente parlato della Lazio che, per sua stessa ammissione, è stata la pagina più felice della sua carriera. Proprio con la maglia biancoceleste ha realizzato la rete più bella in un'amichevole contro l'Alaves. Un gol alla Van Basten come lui stesso ha detto. Il ragazzo di Cosenza ha vinto una Coppa Italia nel 2004 contro la Juventus. Contro i bianconeri Fiore aveva il gol facile e oggi farebbe parecchio comodo a Inzaghi. Quando si riprenderà il campionato i capitolini contenderanno il titolo ai piemontesi. Secondo l'ex centrocampista, la Lazio renderà la vita difficile alla Vecchia Signora e alla fine potrebbe anche spuntarla, ma fondamentale sarà l'aspetto psicologico. Fiore, infine, incorona tutti da Strakosha a Immobile, ma se deve indicare il giocatore della svolta non ha dubbi: "Luis Alberto. Quando Simone ha avuto l'intuizione di arretrarlo di qualche metro, la Lazio ha cambiato volto. E' migliorato lui e sono migliorati gli altri".