B. Dortmund - Lazio, Pardo su Immobile: "Inadeguato ad alti livelli? Una leggenda metropolitana"

A qualche minuto dal triplice fischio di Borussia Dortmund - Lazio, Pierluigi Pardo ha analizzato il pareggio sul proprio profilo Twitter. Il telecronista e commentatore di Dazn ha elogiato, in particolare, la prestazione di Ciro Immobile, andato in gol su calcio di rigore: "Dopo Lukaku, Immobile. Altra leggenda metropolitana il fatto che sia inadeguato quando si alza il livello. Semplicemente non faceva la Champions. Adesso che la gioca sono 4 gol in 3 partite e prestazioni enormi come stasera".

