Ballon d'Or Dream Team: nomination per Zoff nella categoria portieri

Votazioni aperte per stilare il Dream Team più forte di sempre nella storia del calcio. Il concept è stato lanciato da France Football e per ogni categoria ci sono dieci partecipanti tra cui verrà scelto il migliore (portiere, difensore, terzino destro, terzino sinistro ecc). Nella categoria dei portieri c'è in nomination anche un ex Lazio ovvero il grandissimo Dino Zoff.

Di seguito la lista completa:

Gordon Banks

Gianluigi Buffon

Iker Casillas

Sepp Maier

Manuel Neuer

Thomas N'Kono

Peter Schmeichel

Edwin van der Sar

Lev Jascin

Dino Zoff

