Barcellona, cinque giocatori e due membri dello staff hanno avuto il Coronavirus: i dettagli

Il calcio riparte anche in Spagna, precisamente l'11 giugno. I club della Liga si preparano a tornare in campo. Proprio oggi però emerge una rivelazione importante che riguarda il Barcellona. Secondo quanto riportato da RAC1, ben 7 membri della società blaugrana avrebbero contratto il Covid-19 nelle scorse settimane. Per l'esattezza, cinque giocatori e due tecnici della prima squadra. I contagiati sono ormai guariti del tutto, queste le informazioni che arrivano dalla radio Grupo Godò. Il giorno 6 maggio sono stati effettuati dei test, che hanno evidenziato il contagio avvenuto nel periodo precedente alla data in questione. I 7 infetti erano asintomatici, ma in questo momento sono in perfetta forma e non presentano alcun problema per giocare. Tutti i calciatori del Barcellona si allenano a ranghi compatti per preparare la prossima sfida in programma, in data sabato 13 giugno alle 22:00.

