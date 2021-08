Barcellona, Coutinho non convocato per il match contro la Real Sociedad

Questa sera al Camp Nou andrà in scena la prima partita di campionato del Barcellona contro la Real Sociedad. Dalla lista dei convocati di Ronald Koeman spicca l’assenza di Philippe Coutinho. Il brasiliano non è tra gli arruolati così come Miralem Pjanic. I due sono sul mercato e i catalani stanno cercando di cederli per alleggerire il monte ingaggi. I nuovi paletti imposti dalla Liga impongono ai blaugrana un ridimensionamento economico che ha già portato all'addio di Lionel Messi.

