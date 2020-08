Barcellona, la rivoluzione prosegue: fissata la data delle elezioni presidenziali

Dopo la sconfitta per 8-2 contro il Bayern Monaco e l'umiliante eliminazione ai quarti di finale di Champions League, il Barcellona ha iniziato la rivoluzione tecnica e dirigenziale. Quique Setién è stato il primo a pagare e a breve verrà ufficializzato il nuovo tecnico, Ronald Rambo Koeman. Una clausola inserita nel contratto consentirà all'ex difensore blaugrana di liberarsi dalla federazione olandese e di abbracciare il club catalano. Inoltre è stata fissata la data delle elezioni presidenziali, il 15 marzo 2021. La bruciante sconfitta di Lisbona ha scatenato effetti a catena che rivoluzioneranno in lungo e in largo tutto il Barcellona.

