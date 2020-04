Bastos futuro papà: la moglie Nerika è in dolce attesa - FT

La famiglia Bastos è pronta ad allargarsi. Il difensore della Lazio e la moglie Nerika sono infatti in attesa della nascita del loro primo figlio. L'annuncio è stato dato dalla compagna dell'angolano con una foto su Instagram, che la ritrae con le mani sulla pancia. L'immagine è stata accompagnata da bel un messaggio: "Dio fa grandi miracoli nella nostra vita. Ci fa portare una vita dentro di noi per nove mesi e ci permette di proteggerla, amarla e lottare per sempre e per sempre. Grazie a Dio, la nostra famiglia sta crescendo. Made in Italy".

Agostinelli: "Gotze? Ho dei dubbi, ma alla Lazio potrebbe rinascere"

Consiglio Europeo, Conte: "Progressi impensabili fino a poco fa. Il 6 maggio il Recovery Fund"

TORNA ALLA HOMEPAGE