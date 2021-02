Bayern, Boateng salta la finale del Mondiale: il motivo

La notizia della tragedia è arrivata in tarda mattinata. L'ex fidanzata del calciatore del Bayern Monaco Jerome Boateng, Kasia Lenhardt, è stata trovata priva di vita nel suo appartamento a Berlino. Ancora non sono stati resi noti i particolari da parte della polizia che ha avviato le indagini ma intanto il calciatore è in procinto di lasciare il Qatar dove si trovava insieme alla squadra per disputare il Mondiale per Club per fare ritorno a Monaco. Il tecnico dei bavaresi Flick ha reso noto che Boateng non parteciperà alla finale in programma giovedì contro il Tigres proprio a causa di questo lutto che lo ha colpito. Solo una settimana fa i due avevano annunciato la separazione dopo circa un anno e mezzo di relazione.

Wie Hansi Flick gerade erklärte, wird Jérôme Boateng aus privaten Gründen noch vor dem Finale zurück nach München reisen. — FC Bayern München (@FCBayern) February 10, 2021

