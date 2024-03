Bayern - Lazio, invasione di tifosi biancocelesti a Monaco: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

Tutti in partenza, direzione Monaco di Baviera. C'è un sogno da perseguire all'Allianz Arena: davanti c'è il Bayern Monaco, il gigante Golia, e la Lazio proverà a essere Davide, come successo all'andata dell'Olimpico. La squadra di Sarri non sarà sola nemmeno questa volta, mai come adesso serve la spinta del popolo laziale. E allora tutti in Germania: sarà una vera e propria invasione di tifosi biancocelesti.

Macchina, treno, aereo. Tutti con il mezzo che più preferiscono, l'importante è avere la sciarpa al collo e sostenere la propria fede. All'Allianz Arena sono attesi circa 3400 laziali, dopo che nelle ultime settimane sono stati polverizzati i biglietti messi a disposizione per il settore ospiti. In tanti non ci saranno, in molti avrebbero voluto esserci. La Lazio, comunque, sarà ancora (e come sempre) spinta dalla sua gente: l'obiettivo è difendere l'1-0 dell'andata e passare il turno in Champions League.