Bayern Monaco, Flick: "Lazio brava a difendere, ma abbiamo meritato la vittoria"

Al termine del doppio confronto con la Lazio, il Bayern Monaco può festeggiare il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Il tecnico Hansi Flick, a qualche minuto dal triplice fischio, ha sottolineato l'importanza della sfida e, in particolare, del risultato ottenuto: "Per me era importante vincere questa partita". L'allenatore ha analizzato la prova delle due squadre, dando i giusti meriti anche alla formazione di Simone Inzaghi: "La Lazio ha difeso bene, ma credo che la vittoria sia stata meritata. Peccato che abbiamo di nuovo subìto gol. Il nostro attacco è forte e abbiamo avuto tante occasioni pericolose. Abbiamo difeso bene e messo sotto pressione la Lazio. Vogliamo continuare a giocare in questo modo".

