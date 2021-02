Bayern Monaco, infortunio per Douglas Costa: a rischio per la Lazio

Il Bayern Monaco, dopo aver vinto il Mondiale per club contro il Tigres, torna in campo in Bundesliga per la sfida all'Arminia Bielefeld. Sul sito ufficiale del club bavarese è stata comunicata l'indisponibilità di Douglas Costa, che ha rimediato un problema al metatarso destro durante l'ultimo allenamento. In particolare nel comunicato si parla di assenza protratta anche alle "prossime partite": considerando che Lazio - Bayern Monaco è in programma tra 8 giorni (martedì 23 febbraio) il brasiliano è a serio rischio.

LAZIO, L'ALLENAMENTO DI SCARICO A FORMELLO

INTER - LAZIO, L'INVITO SOCIAL DI MILINKOVIC

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE