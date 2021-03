Bayern Monaco- Lazio, il programma dei tedeschi alla vigilia

Mercoledì 17 marzo alle ore 21:00 la Lazio scenderà in campo all'Allianz Arena per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. I tedeschi scenderanno in campo domani per l'allenamento di rifinitura alle 11:00, successivamente il tecnico Flick terrà la consueta conferenza stampa alle 14:00 insieme ad un tesserato.

