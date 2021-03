Bayern Monaco - Lazio, Inzaghi: "Usciamo dalla Champions con onore"

E' un Simone Inzaghi comunque soddisfatto per la prestazione della sua Lazio contro i campionissimi del Bayern Monaco quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport al termine del match: “Stasera era una gara a rischio, non venendo qui a Moanco a fare una gara seria avremmo rischiato. I ragazzi sono stati in partita, sullo 0-0 abbiamo avuto qualche buona occasione, poi abbiamo subito un gol su rigore ma ciò che contava era la prestazione. Usciamo con onore da questa competizione, ci dispiaceva per l'1-4 dell’andata ma qui con i campioni del mondo abbiamo giocato una buona gara. Il nostro obiettivo era quello di passare il girone, lo abbiamo fatto da imbattuti ed è un grande orgoglio. Con il Bayern sapevamo che sarebbe stata dura, avremmo potuto giocare meglio la gara di andata ma siamo orgogliosi del nostro cammino europeo. Ciò che fa del Bayern una grande squadra è la mentalità, meritano tutto quello che stanno vincendo in questi anni. Noi siamo tornati in Champions dopo tredici anni, abbiamo fatto il primo passo adesso l’altro è rimanere in questa competizione sapendo che c’è tanta concorrenza in Italia e che mancano 11 gare che dovremo giocare al meglio. Questi ragazzi mi hanno dato in questi cinque anni tantissimo e continuano a damrelo, noi per quanto riguarda il campioanto vedevamo da sette vittorie, poi ci sono venuti a mancare alcuni giocatori importanti ed è qui che dobbiamo migliorare: essere più bravi nei momenti di difficoltà. Quest’anno la rosa rispetto agli altri anni è stata allargata, ci sono mancati dei giocatori nello stesso settore e ne abbiamo risentito ma abbiamo tutto il tempo per tornare tra le prime quattro sapendo che abbiamo davanti squadre fortissime, ma ce la giocheremo fino alla fine”.

Il tecnico della Lazio ha parlato anche ai microfoni di Lazio Style Radio: "Era una partita difficile ma i ragazzi l’hanno interpretata nel migliore dei modi. Probabilmente meritavamo qualcosa di più, abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario fortissimo. Ho la fortuna di poter allenare Marusic che sta facendo un’ottima stagione, è polivalente. Stasera ha fatto il terzo di destra benissimo, avevo bisogno delle sue caratteristiche lì e si è fatto trovare pronto. A Fares è rimasto sotto il ginocchio, sembrava potesse riprendere ma poi aveva dolore. L’infortunio di Lazzari è a un dito della mano, molto doloroso ma speriamo possa esserci per domenica. Defaillance delle italiane in Champions? Si poteva far meglio tutti quanti. Io posso parlare per la Lazio, l’obiettivo era superare il girone e ce l’abbiamo fatta, lo abbiamo chiuso da imbattuti. Con l'Udinese arà un match difficile, è in salute e sta ottenendo ottimi risultati, dobbiamo recuperare energie per prepararla al meglio. Volevo una prestazione maiuscola, era una partita a grande rischio. C’è del rammarico per gli episodi per il rigore non dato all’andata e quello concesso stasera. Col Bayern darebbe stata dura comunque, speriamo di tornare in Champions il prima possibile. Il Bayern è la favorita numero uno per la vittoria finale, anche il Manchester City può arrivare fino in fondo".

