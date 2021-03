Bayern Monaco, Rummenigge: "Rispetteremo la Lazio"

In una lunga intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, il dirigente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato così in vista del match di ritorno tra i tedeschi e la Lazio: "Siamo attualmente campioni di tutto, ma la nostra forza è composta da due fattori. Il primo è la grande qualità, il secondo è che entriamo in campo rispettando tutti gli avversari, senza l’arroganza di pensare di aver già vinto. Nel calcio di oggi, con la pandemia in corso, non c’è differenza tra casa e trasferta, è come giocare in campo neutro. L’importante sarà avere rispetto per la Lazio come accaduto a Roma, è pur sempre la quarta in classifica dello scorso campionato ".

