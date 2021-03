Bayern Monaco, si ferma Boateng. Flick: “ Ha sentito il ginocchio girarsi”

Al 70esimo minuto di Bayern Monaco - Borussia Dortmund, Jerome Boateng ha lasciato il campo a Javi Martinez per infortunio. Il difensore tedesco ha accusato un problema fisico al ginocchio e si è seduto in panchina con i compagni. Il tecnico dei bavaresi Flick ha parlato del problema di Boateng in conferenza stampa: "Ha sentito il ginocchio girarsi, ma non sappiamo nulla di più: nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche e poi potremo capire come gestire la sua situazione". Le condizioni del numero 17 del Bayern Monaco verrano monitorate nei prossimi giorni per capire se il calciatore potrà esserci nel match di ritorno di Champions League contro la Lazio in programma il 17 marzo ore 20:45 all'Allianz Arena.