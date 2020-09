Benevento, F.Inzaghi: "Il mio occhio è andato subito alla sfida con la Lazio"

Con il ritorno del Benevento in Serie A ci sarà di nuovo la sfida tra i fratelli Inzaghi. La prima volta è datata 26 dicembre 2018 in un Bologna - Lazio, il secondo atto sarà di nuovo in dicembre (il 16, con ritorno il 18 aprile 2021). Le parole del tecnico delle Streghe Pippo Inzaghi: "Il mio occhio al calendario è andato subito alla sfida con la Lazio di mio fratello Simone a dicembre. È inutile nascondere che sarà una partita doppiamente emozionante così come fu Bologna-Lazio di due anni fa. Ma tutte le partite sono difficili da affrontare ed emozionanti, per esempio il derbissimo con il Napoli ad ottobre e la sfida con il Milan a gennaio, tutte in casa nostra".

