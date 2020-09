Benevento, Vigorito: "Nel girone d'andata affrontiamo le big in casa, tra queste la Lazio"

Si è svolto il sorteggio del calendario di Serie A. Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha commentato le sfide in programma: "C’è un dato principale che balza agli occhi: nel girone di andata il Benevento dovrà affrontare tutte le big in casa quindi Napoli, Juve, Milan e Lazio. Da qui la speranza che si potranno presto aprire i cancelli dello stadio Ciro Vigorito al pubblico altrimenti andremo incontro ad un danno economico per la società e ad una perdita in termini di emozioni per i tifosi sanniti”.

