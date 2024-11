Beretta sicuro: "La Lazio è quasi priva di difetti. E ora contro il Cagliari..."

Parola a Mario Beretta. Ai microfoni di Tuttocagliari.net il tecnico si è espresso sulla gara che andrà in scena questa sera tra la Lazio di Baroni e il Cagliari di Nicola. Ecco il suo pensiero: “Baroni è un ottimo allenatore: andando alla Lazio non poteva che fare bene. Tuttavia non mi aspettavo che, a questo punto della stagione, i capitolini potessero essere terzi in classifica. In estate avevano cambiato tanti uomini, e quando si ricostruisce non è mai facile ottenere risultati fin dal principio. Nicola avrà accuratamente studiato col proprio staff la strategia da approntare. Ogni squadra ha punti deboli e punti di forza, anche se sembra che in questo momento i biancocelesti siano quasi privi di difetti. Non sono tuttavia l’allenatore del Cagliari, quindi non spetta a me dire dove - e come - la formazione di Baroni può essere attaccabile".