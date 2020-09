Berlusconi, anche i figli Luigi e Barbara positivi al coronavirus

AGGIORNAMENTO ORE 21.45 - Anche due figli dell'ex premier Berlusconi, Luigi e Barbara, sono risultati positivi al tampone per il coronavirus.



Silvio Berlusconi è positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato il medico del noto politico italiano, Alberto Zangrillo: "È asintomatico, in isolamento a domicilio”. Il tampone gli è stato effettuato in seguito al recente soggiorno in Sardegna, durante il quale aveva incontrato l'imprenditore Flavio Briatore, anche lui risultato positivo e ricoverato in ospedale per alcuni giorni.

