Betis, Canales contro Zaniolo: “Guardate come mi ha ridotto la caviglia…”

In seguito alla sfida tra Real Betis e Roma, finita con il risultato di 5-2 per gli spagnoli, Sergio Canales ha riportato un brutto infortunio. A darne testimonianza è stato il diretto interessato, che su Instagram ha pubblicato diverse storie per mostrare lo stato della sua caviglia. Il centrocampista era stato costretto a lasciare il campo in seguito a un brutto pestone di Zaniolo. Dalle emoticon postate da Canales, non sembrerebbe aver gradito l'entrata durissima del giallorosso.