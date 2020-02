Bia: "La Lazio ha giocatori sopra la media. Lotta Scudetto apertissima"

Con gli impegni europei che andranno in archivio con la partita tra Inter e Ludogorets si avvicina un'altra tappa della lotta Scudetto. La Lazio ospita il Bologna, mentre Juventus e Inter si sfidano nello scontro diretto. Ai microfoni di TMW Radio Giovanni Bia ha detto la sua: "Vedendo la Juventus ieri penso che la lotta scudetto sia apertissima e non sottovaluterei la Lazio". Su Immobile: "Ciro non fa solo gol davanti al portiere, ma parecchi se li sta inventando. È in stato di grazia e come tocca la palla fa gol. La Lazio ha calciatori sopra la media. Che giocherebbero titolari in Inter e Juventus".

