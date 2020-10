Bologna, De Silvestri sostituito per infortunio: condizioni da valutare per la Lazio

Oltre il danno la beffa. Sconfitta amara per il Bologna che viene rimontato 4-3 dal Sassuolo al Dall'Ara. La svolta del match arriva al minuto 69 quando Mihajlovic è costretto a sostituire De Silvestri per infortunio. Al suo posto entra Mbaye che soffre tantissimo le sfuriate offensive dei neroverdi. De Silvestri lascia il campo con la borsa del ghiaccio sul ginocchio. Per lui una contusione in seguito a uno scontro di gioco. Le condizioni dell'esterno ex Fiorentina e Sampdoria sono da valutare. La sua presenza è in dubbio per la sfida di domenica prossima all'Olimpico contro la Lazio. Questo il comunicato della società rossoblù: "Lorenzo De Silvestri è stato sostituito nel secondo tempo a causa di una contusione al ginocchio sinistro, le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni".