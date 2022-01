Bologna – Inter, l’Ausl ferma i felsinei: la situazione

Fino a qualche minuto fa era in dubbio anche il match tra Bologna e Inter, in programma domani alle 12:30 al Dall'Ara. Il direttore dell’Ausl di Bologna aveva anticipato che probabilmente i felsinei non sarebbero scesi in campo a causa dei troppi positivi in squadra. Ora è arrivata la conferma di quanto predetto dal direttore Bordon, lo riporta la Gazzetta dello Sport. “Vengono annullate tutte le attività agonistiche e di allenamento del Bologna” lo ha dichiarato l’Ausl basandosi sul provvedimento adottato dal Dipartimento di Sanità Pubblica.

