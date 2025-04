Bologna, Italiano perde due big per infortunio: i tempi di recupero

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Il Bologna perde per infortunio due pedine fondamentali. Si tratta di Lewis Ferguson, fermatosi nel riscaldamento prima dell'ultimo turno di campionato contro il Napoli, e Lukasz Skorupski, costretto al cambio al 25' della sfida con i partenopei. Di seguito il comunicato della società rossoblù riguardo i risultati degli esami strumentali dei due calciatori.

"Gli esami a cui sono stati sottoposti Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado dell’adduttore destro, e una lesione di basso grado del retto femorale destro. Per entrambi i tempi di recupero sono di tre settimane".

Italiano dovrà quindi fare almeno per alcune settimane di due pezzi pregiati della sua rosa, in quello che è un momnento crucia per la corsa alla Champions League, in cui è coinvolta anche la Lazio.