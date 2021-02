Bologna - Lazio, due diffidati rischiano di saltare il Torino (o la Juventus)

Dopo il poker subito all'Olimpico contro il Bayern Monaco, la Lazio è pronta a tuffarsi nuovamente sul campionato. Oggi alle 18 contro il Bologna la prima chance per dimenticare la disfatta in Champions. Una gara da affrontare senza paura, ma con un pizzico d'attenzione. Soprattutto per coloro su cui pesa la diffida: Caicedo e Fares salterebbero il seguente incontro contro il Torino, in programma martedì 2 marzo all'Olimpico, nel caso in cui ricevessero un cartellino giallo nel match del Dall'Ara. Se la sfida dovesse essere rinviata a causa dei numerosissimi casi di positività al Covid-19 all'interno del Torino, il rischio per i due biancocelesti è quello di saltare la partita contro la Juventus, fissata al 6 marzo.

